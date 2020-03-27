На Гродненщине БРСМ активно помогает одиноким и пожилым людям в доставке продуктов

Активисты-волонтеры доставляют не только продукты питания и другие товары первой необходимости, но и лекарства.









Увы, эпидемиологическая ситуация в мире нынче непростая, поэтому призывы к пожилым людям, чтобы они по возможности оставались дома и заказывали все необходимое, возымели действо. В результате нуждающиеся все чаще обращаются в территориальные центры социального обслуживания населения, где и получают оперативную и, главное, квалифицированную помощь.

Нужно много усилий, требуется множество рук — и, что приятно, не остается в стороне молодежь из БРСМ. Волонтерское движение набирает обороты: желающих помочь людям в возрасте все больше и больше.













В частности, откликнувшись на инициативу молодежи Минска, Гродненская областная организация ОО «БРСМ» начала традиционную благотворительную акцию «Мы выбираем помощь пожилым людям» с работы молодежных "горячих линий" в помощь пожилым жителям региона.

К слову, они работают с понедельника по субботу включительно (время работы с 9.00 до 18.00) на базе всех районных комитетов, а также на базе областного комитета БРСМ. Телефон молодежной "горячей линии" в Гродно — 8 (0152) 7-19-833.

С подробностями — первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна САРОСЕК:

— Обратившись на молодежные "горячие линии", бабушки и дедушки смогут оперативно получить информационную помощь или заказать на дом доставку продуктов первой необходимости. Эту работу мы осуществляем совместно с центрами социального обслуживания населения, помогая им в период сложной эпидемиологической ситуации. Стоит отметить, что организовано тесное взаимодействие и с гродненскими поликлиниками. Волонтеры помогают доставить рецепты пожилым адресатам. Все наши волонтеры тщательно проинструктированы и обозначены именными бейджами. Парни и девушки также стопроцентно обеспечены средствами индивидуальной защиты: это медицинские маски, специальные перчатки, дезинфицирующие средства и так далее.









Добавлю, что совсем недавно «добро с доставкой на дом» получили Майя Константиновна Соболева (88 лет, г. Гродно), Антон Юльянович Антонович (94 года, г. Новогрудок), Анна Федоровна Гришан (82 года, г. Ошмяны) и многие-многие другие.





Фото: Гродненский областной комитет БРСМ