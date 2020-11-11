На Гродненщине более 60 конструктивных предложений сформировано по итогам 9 диалоговых площадок

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время вступительной речи озвучил результаты проделанной работы:





Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович подчеркнул:





Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев добавил:





Эксперты озвучили актуальные предложения, которые поддержали во время дискуссий о конституционном реформировании и партийном строительстве. Консолидированным мнением стала идея о том, что перспективной моделью конституционного строя может стать Президентско-парламентская республика с усилением роли парламента.