На Гродненщине более 60 конструктивных предложений сформировано по итогам 9 диалоговых площадок

На итоговой диалоговой площадке, которая прошла в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, собрались представители власти, партий, депутаты всех уровней, представители бизнес-сообщества, молодежного совета, ректора вузов, руководители предприятий и организаций. Участники подытожили обсуждения и аккумулировали основные актуальные предложения, прозвучавшие в регионе на диалоговых площадках по различным направлениям.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время вступительной речи озвучил результаты проделанной работы:
– Были озвучены предложения сделать диалоговые площадки постоянно действующими на базе наших университетов. Если будет возникать потребность обсуждения какого-то вопроса с представителями власти, значит, будем собирать всех заинтересованных и решать его. В целом по итогам девяти проведенных диалоговых площадок сформировано 62 предложения, которые будут направлены для дальнейшего рассмотрения. Самое большое число инициатив было озвучено на круглых столах, посвященных молодежной политике. От молодежи поступило 24 предложения. От площадок медицины и соцсферы – 15, партийного строительства и конституционного реформирования – 9, повышения роли местных самоуправлений – 10. Остальные касаются экономики и бизнес-климата. Часть идей, которые не были поддержаны экспертами, тоже найдут свое отражение в итоговом документе. Речь идет о нескольких сотнях идей, многие из которых либо уже реализуются, либо ничто не мешает их реализации. Получился действительно важный диалог, который позволил услышать потребность наших граждан, а нам дал возможность информировать население о работе, проводимой на уровне государства. Удалось сверить позиции, понять, что мы движемся в правильном направлении. Костяк этих инициатив будет обсужден на Всебелорусском собрании, и какая-то часть, надеюсь, войдет в проект новой Конституции.
Эксперты озвучили актуальные предложения, которые поддержали во время дискуссий о конституционном реформировании и партийном строительстве. Консолидированным мнением стала идея о том, что перспективной моделью конституционного строя может стать Президентско-парламентская республика с усилением роли парламента.
Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович подчеркнул:
– Продуктивно поработали. Убежден, что именно формат круглых столов позволяет выявлять проблемы, которые есть в жизни нашего общества, и находить оптимальные пути их решения. Это тот опыт, когда выслушиваются разные мнения и на их основе формируется общее позитивное зерно по изменению ситуации в лучшую сторону. Только мирным путем можно решать возникающие вопросы быстро и качественно.
Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев добавил:
– Впервые принимаю участие в подобном мероприятии. Для меня это прежде всего возможность понять, какие проблемы поднимает общественность, какие варианты устройства государства видит. Всех вопросов мы здесь не решим, но будем знать чаяния наших людей и то, как они могут быть переработаны в законотворческий процесс. Когда предварительно изучал предложения, прокручивал модель жизнеустройства, то пришло осознание того, насколько сложно устроен государственный механизм и насколько осторожно необходимо входить в него с какими-то новыми идеями. Здесь обязательно нужно работать в тесной связке с людьми, съевшими собаку на законотворчестве, иначе последствия от того или иного неверного шага могут быть весьма печальными.
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