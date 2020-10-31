Стали известны подробности задержания диверсионной группы, готовившей теракты на территории Беларуси. ВИДЕО

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Сегодня в КГБ сообщили, что задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку.рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток., - отметил начальник отдела.22 октября подозреваемые в качестве объектов нападения выбрали административное здание Государственного комитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября они совершили поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.