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  2. Стали известны подробности задержания диверсионной группы, готовившей теракты на территории Беларуси. ВИДЕО

Стали известны подробности задержания диверсионной группы, готовившей теракты на территории Беларуси. ВИДЕО

Как сообщалось, 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.
В числе задержанных Игорь Олиневич. Дмитрий Дубовский, Артем Резанович, Сергей Романов.

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Сегодня в КГБ сообщили, что задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку.

- Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл, проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, - рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. - Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации".

По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток. "Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - отметил начальник отдела.

22 октября подозреваемые в качестве объектов нападения выбрали административное здание Государственного комитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября они совершили поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.

Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.
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