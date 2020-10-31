Стали известны подробности задержания диверсионной группы, готовившей теракты на территории Беларуси. ВИДЕО

Как сообщалось, 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.
В числе задержанных Игорь Олиневич. Дмитрий Дубовский, Артем Резанович, Сергей Романов.
Сегодня в КГБ сообщили, что задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку.
- Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл, проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, - рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. - Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации".
По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток. "Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - отметил начальник отдела.
22 октября подозреваемые в качестве объектов нападения выбрали административное здание Государственного комитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября они совершили поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.
Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.
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Стали известны подробности задержания диверсионной группы, готовившей теракты на территории Беларуси. ВИДЕО
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