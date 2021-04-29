На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба. Есть раненые

На границе двух стран 28 апреля произошел конфликт, в результате которого несколько человек получили огнестрельные и другие ранения. Подробности приводит РИА Новости.
Фото: пресс-служба ГПС Кыргызстана
Информация о произошедшем отличается в зависимости от того, какая сторона конфликта дает комментарий журналистам. В пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана сообщили: «Пограничные войска и спецназ МВД Республики Таджикистан в 14 часов 29 апреля начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов, водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области».
Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Кыргызстана сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями. Ночью конфликт обострился. В МВД республики сообщили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Как отметили в погранведомстве, со стороны Кыргызстана оружие не применялось. Также сообщалось, что пострадали четыре жителя республики.
В ГКНБ Таджикистана уточняли, что двое граждан республики получили огнестрельные ранения, а семеро – телесные повреждения различной степени тяжести из-за забрасывания камнями. «Инцидент произошел после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия ранее согласованного двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт «Головной», – уточнили в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Также агентство отмечало, что Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе. Об этом РИА Новости писало со ссылкой на администрацию Баткенской области Кыргызстана. Сообщается, что губернатор региона Омурбек Суваналиев дважды проводил телефонные переговоры с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода. В администрации заявили, что «стороны договорились урегулировать ситуацию» и что параллельно продолжаются переговоры на уровне глав районов, а также представителей правоохранительных органов и погранведомств.
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На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба. Есть раненые
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