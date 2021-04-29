На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба. Есть раненые

Фото: пресс-служба ГПС Кыргызстана

Информация о произошедшем отличается в зависимости от того, какая сторона конфликта дает комментарий журналистам. В пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана сообщили:Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Кыргызстана сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями. Ночью конфликт обострился. В МВД республики сообщили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Как отметили в погранведомстве, со стороны Кыргызстана оружие не применялось. Также сообщалось, что пострадали четыре жителя республики.В ГКНБ Таджикистана уточняли, что двое граждан республики получили огнестрельные ранения, а семеро – телесные повреждения различной степени тяжести из-за забрасывания камнями.– уточнили в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Также агентство отмечало, что Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе. Об этом РИА Новости писало со ссылкой на администрацию Баткенской области Кыргызстана. Сообщается, что губернатор региона Омурбек Суваналиев дважды проводил телефонные переговоры с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода. В администрации заявили, чтои что параллельно продолжаются переговоры на уровне глав районов, а также представителей правоохранительных органов и погранведомств.