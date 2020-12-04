Трое вооруженных людей пытались прорваться из Украины в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
4 декабря пограничники пресекли попытку нарушения границы из Украины в РФ на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
При попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление. Возникла перестрелка, в результате которой один получил смертельное ранение, а двое других скрылись на территории Украины.
Проводятся оперативно-следственные действия. В ФСБ пока не привели других подробностей происшествия.
Фото: ТАСС
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На границе между Россией и Украиной произошла перестрелка. Один человек погиб
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