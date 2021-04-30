В Лейлекском районе Кыргызстана на границе с Таджикистаном вновь ведется перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД Баткенской области.
Видео: t.me/rian_ru
Отмечается, что стрельба ведется около часа.
Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перешел в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. По меньшей мере двадцать человек погибли.
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка
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