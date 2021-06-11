На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,1 тыс. фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось свыше 100 грузовиков.Своей очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 60 большегрузов, "Котловка" – более 130, "Каменный Лог" – свыше 250, "Бенякони" – более 300, "Привалка" – свыше 290.На польском направлении перед пунктом пропуска "Козловичи" находятся более 10 фур.