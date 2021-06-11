В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз, согласно актуальным на 8:00 11 июня данным, находится свыше 1,1 тыс. фур. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось свыше 100 грузовиков.
Своей очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 60 большегрузов, "Котловка" – более 130, "Каменный Лог" – свыше 250, "Бенякони" – более 300, "Привалка" – свыше 290.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Козловичи" находятся более 10 фур.
Опубликовано:
1386
На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,1 тыс. фур
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter