Всемирная метеорологическая организация пришла к неутешительным выводам: текущий год является одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Средняя температура на нашей планете достигла 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. У исследователей есть опасения, что к 2024 году температура может временно превысить 1,5 градуса Цельсия. Глава ООН считает, что мир в настоящий момент находится «на грани климатической катастрофы», пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.
Из предварительного отчета о состоянии климата видно, что 2015–2020 годы будут самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений. Средние температуры за последние пять лет и за последний 10-летний период бьют рекорды, что говорит об ускорении глобального потепления. Температура Земли может вырасти на один дополнительный градус Цельсия всего за 30 следующих лет.
Чтобы предупредить катастрофическое изменение климата, необходимо сократить добычу нефти, газа и угля на шесть процентов каждый год.
Финальный отчет за текущий год будет готов в начале весны 2021 года.
Фото: pixabay.com
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На грани климатической катастрофы: 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений
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