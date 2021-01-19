На Гранд-финал конкурса «Королева студенчества» приглашены две белорусские студентки

Главная интрига XXIX Международного межвузовского конкурса грации, таланта и артистического мастерства «Королева студенчества» разрешится в Татьянин день. Вчера же в Минске и Москве жюри выбирало самых талантливых участниц. В этом году – дистанционно.
Координатор проекта от белорусской стороны – секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:
– Финал конкурса впервые проходил в онлайн-формате. В нем участвовали девушки-студентки из Беларуси и России. Нашу страну представляли четыре участницы. Это финалистки Национального конкурса «Королева Весна» 2018–2019 годов. Скажу откровенно, выбирать из восьми граций самых-самых было сложно. Девушек не смутил новый формат шоу, и на виртуальном поле они боролись за королевскую корону как в реальности. Наши девчонки пели, российские плясали, а мы, члены жюри, дружно аплодировали после каждого выступления.
Вероника Цубикова, студентка Белорусского государственного университета
По итогам заседания жюри для награждения в Москву приглашены четыре участницы финала: от Беларуси – Вероника Цубикова (БГУ) и Екатерина Дебёлая (БГПУ имени Максима Танка), от России – Елизавета Крутова (Ульяновский государственный университет) и Талия Айбедуллина (Волгоградская государственная академия физической культуры).
Екатерина Дебёлая, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
По 23 января в официальной группе Российского союза молодежи «Королева студенчества» ВКонтакте будет проходить голосование за титул «Королева зрительских симпатий – 2020». Оно стартует уже сегодня. А 25 января, в День студента, в 10:00 во время прямой трансляции церемонии награждения мы узнаем имена обладательниц титулов «Королева студенчества», «Первая вице-Королева студенчества», «Вторая вице-Королева студенчества».
Елизавета Крутова, студентка Ульяновского государственного университета
Талия Айбедуллина, студентка Волгоградской государственной академии физической культуры
Фото из личного архива участниц
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На Гранд-финал конкурса «Королева студенчества» приглашены две белорусские студентки
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