На Гомельщину прибыл молодежный республиканский поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»

На гомельской земле его участников ждет насыщенная программа. После короткого пребывания в областном центре пассажиры направились в Светлогорский район, где посетят мемориальный комплекс «Ола». Там пройдет интерактивная фотоакция «Ола – символ памяти».

Молодые люди сделают фото одного из мест мемориального комплекса и отправят в группу «Инстаграм» и «ВКонтакте» районной газеты «Светлагорскія навіны». Автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, удостоится специального приза от «районки».

Пассажиры поезда побывают также в Жлобине, где посетят ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК». Ближе к вечеру предстоит возвращение в областной центр, где состоится встреча с руководством региона.

А потом запланированы культурно-развлекательные мероприятия в знаменитом гомельском парке, на набережной Сожа. Будет много разножанровой музыки, интерактивных игр, выставок, мастер-классов. В начале одиннадцатого вечера участники продолжат свое увлекательное путешествие с остановкой в Пинске.

Напомним, чести стать пассажирами поезда удостоились около ста лучших представителей молодежных общественных объединений и волонтеров со всей страны. Путешествие продлится неделю. За это время юноши и девушки проедут по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск.