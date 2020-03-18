На Гомельщине за январь-февраль выявлено 120 новых случаев ВИЧ-инфицированных

Показатель заболеваемости инфекцией за два месяца составил 8,52 на 100 тысяч населения, плюс 41,8% к уровню прошлого года.

Всего на территории региона проживает 8287 человек с ВИЧ-положительным статусом.

— Превалирует половой путь передачи инфекции. В большей степени в эпидемический процесс вовлечены мужчины. Самая проблемная группа в возрастном отношении — 30—34 года, на нее приходится более 27% заболевших. По социальному статусу преобладают лица без определенного места жительства, — сообщают подробности в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В учреждении здравоохранения напоминают, что пройти обследование на ВИЧ можно анонимно и бесплатно в любом лечебно-профилактическом учреждении, а также самостоятельно с помощью набора для теста по слюне. Его можно купить в аптеке.