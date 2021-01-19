На Гомельщине за сутки пострадали трое от воздействия холода, среди них и девочка-подросток

В эту же больницу также с обморожением пальцев стоп поступила неизвестная женщина, которую нашел водитель такси. Ее личность и обстоятельства, в которых она оказалась, устанавливаются., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Спасатели и медики призывают в условиях морозов тепло одеваться и не находиться на холоде длительное время, особенно это касается пожилых людей и подрастающего поколения.