Девочка 2006 года рождения обратилась за помощью в Мозырскую городскую больницу № 1 вечером. У пострадавшей обморожение фаланг пальцев обеих ног. Ее поместили в травматологическое отделение, оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В эту же больницу также с обморожением пальцев стоп поступила неизвестная женщина, которую нашел водитель такси. Ее личность и обстоятельства, в которых она оказалась, устанавливаются.
– С общим переохлаждением организма поступила в Лоевскую районную больницу местная жительница 1937 года рождения. Ее обнаружили на полу в своем доме без сознания соседи и поспешили вызвать медпомощь. Старушку поместили в реанимацию, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Спасатели и медики призывают в условиях морозов тепло одеваться и не находиться на холоде длительное время, особенно это касается пожилых людей и подрастающего поколения.
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На Гомельщине за сутки пострадали трое от воздействия холода, среди них и девочка-подросток
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Фото: Артур ПРУПАС