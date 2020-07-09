На Гомельщине выбрали победителя проекта «Властелин села»

На областном этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» победительницей стала семья Виктора и Валерии Шипковых из деревни Марковичи Гомельского района. Супруги воспитывают сына Владимира и трех дочерей: Варвару, Арину и Софию.

Семья сложилась в 2014 году. Без преувеличения является хранительницей традиций и обрядов своих предков, малой родины – деревни Марковичи Гомельского района. Шипковы и их родственники на протяжении более чем десяти лет участвуют в проведении рождественского обряда «Звязда», а также весеннего обряда «Ваджэнне Сулы на другі дзень Вялікадня ў вёсках Гадзічава і родных Маркавічах». В прошлом году обряду присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

Отец семейства Виктор, несмотря на ответственную работу оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции ОВД Гомельского райисполкома, всегда находит время на общение и развивающие занятия с детьми. Мать Валерия прекрасная хозяйка и одаренный человек: поет, вяжет, вышивает иконы. Детишки все также творческие личности, очень дружны между собой.

Именно эта семья будет представлять Гомельский регион в финале республиканского конкурса «Властелин села», который впервые в этом году пройдет в агрогородке Александрия Могилевской области 10–11 июля. Всего на областном этапе соревновались 11 семей из разных районов.

Фото предоставлено Гомельским областным комитетом ОО «БРСМ»