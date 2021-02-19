На Гомельщине в 2020 году при поддержке государства прошли оздоровление более 110 тысяч человек

В Гомельской области за прошлый год более 110 тысяч человек прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление с государственной поддержкой, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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– Гомельским областным управлением по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения в 2020 году было направлено на санаторно-курортное лечение и оздоровление 111 900 жителей области с использованием средств республиканского бюджета и средств государственного социального страхования, – проинформировали в центре. – На реализацию этих задач затрачено 57,91 миллиона рублей государственных средств.
По информации специалистов, особое внимание уделялось обеспечению путевками граждан, имеющих право на бесплатное внеочередное и первоочередное санаторно-курортное лечение:
– В здравницы республики было направлено 752 человека, имеющих такое право, в том числе 15 ветеранов Великой Отечественной войны и 68 инвалидов I, II группы, пользующихся льготами по статье 18 Закона «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». Всего по путевкам, приобретенным за счет средств республиканского бюджета, было направлено на санаторно-курортное лечение 3522 неработающих пенсионера (силовых структур, Министерства труда и социальной защиты и инвалидов, имеющих право на обеспечение их путевками в соответствии с законодательством). По путевкам, приобретенным за счет средств государственного социального страхования, прошли санаторно-курортное лечение 5565 человек, в том числе 2326 несовершеннолетних детей.
За счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в прошлом году было направлено на санаторно-курортное лечение и оздоровление 47 916 детей, в том числе 46 246 – в составе организованных групп.
В 2020 году были обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 1012 детей-инвалидов, в том числе за счет средств республиканского бюджета по путевкам для детей-инвалидов – 763 ребенка, за счет средств республиканского бюджета в составе организованных групп и по путевкам для родителей с детьми – 227 человек, за счет средств государственного социального страхования – 22 ребенка.
В прошлом году на территории Гомельской области была организована работа 1922 лагерей по профилям и направлениям деятельности, в которых оздоровились 47 563 ребенка.
Фото: архив БЕЛТА
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На Гомельщине в 2020 году при поддержке государства прошли оздоровление более 110 тысяч человек
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