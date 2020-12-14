Один из инцидентов произошел в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. В больницу с диагнозом «отравление угарным газом» доставили сельчанку 1960 года рождения.
Под утро, спустя шестнадцать часов, с таким же диагнозом в Добруше доставили в больницу 84-летнюю жительницу райцентра и находившегося у нее 45-летнего племянника.
– В обоих случаях отравление произошло из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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На Гомельщине три человека отравились угарным газом
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК