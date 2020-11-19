На Гомельщине торжественно открыли новую погранзаставу

Она появилась в Хойниках, вблизи радиационно-экологического заповедника на границе с Украиной, носит название райцентра.
Новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, созданных в результате реконструкции бывшего штаба ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Она образована в начале нынешнего года, охраняет около 60 километров белорусско-украинской границы в Хойникском и Брагинском районах. В то же время созданный здесь центр мониторинга позволяет в режиме онлайн дистанционно контролировать свыше 100 километров границы с сопредельной страной при помощи систем охраны и наблюдения.
С новосельем военнослужащих поздравили председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей, другие официальные лица.
Анатолий Лаппо сказал, что обустройству Государственной границы Беларуси, ее инженерному оборудованию и пограничной инфраструктуре уделяется большое внимание.
– Пограничная застава «Хойники» – образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране государственной границы. Она занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на участке Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, – подчеркнул председатель погранкомитета Беларуси.
При реконструкции учтены особенности несения службы на территории радиационно-экологического заповедника с повышенным радиационным фоном. Возведен целый городок, есть спортивные объекты, созданы отличные бытовые условия, а также условия для хранения техники.
Значительная помощь в выполнения задач по охране границы на территории Полесского радиационно-экологического заповедника была получена от реализации международного проекта между погранкомитетом Беларуси и Министерством энергетики США по сотрудничеству в сфере предотвращения незаконного оборота ядерных материалов и других радиоактивных веществ.
Фото: ГПК
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