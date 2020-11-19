На Гомельщине торжественно открыли новую погранзаставу

С новосельем военнослужащих поздравили, другие официальные лица.Анатолий Лаппо сказал, что обустройству Государственной границы Беларуси, ее инженерному оборудованию и пограничной инфраструктуре уделяется большое внимание.– подчеркнул председатель погранкомитета Беларуси.При реконструкции учтены особенности несения службы на территории радиационно-экологического заповедника с повышенным радиационным фоном. Возведен целый городок, есть спортивные объекты, созданы отличные бытовые условия, а также условия для хранения техники.Значительная помощь в выполнения задач по охране границы на территории Полесского радиационно-экологического заповедника была получена от реализации международного проекта между погранкомитетом Беларуси и Министерством энергетики США по сотрудничеству в сфере предотвращения незаконного оборота ядерных материалов и других радиоактивных веществ.Фото: ГПК