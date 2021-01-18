О проведении мероприятия ГАИ региона объявила с 11 января. Негласный контроль означает, что милиционеры контролируют безопасность движения и соблюдение ПДД на машинах без отличительной оклейки и «маячков», которые в то же время оборудованы для этого всеми необходимыми техническими средствами. Особое внимание уделяется аварийно-опасным участкам дорог, где традиционно допускается существенное количество нарушений.
Фото из архива
– За истекший период сотрудниками батальона ДПС ГАИ и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома к административной ответственности было привлечено 155 участников дорожного движения. В подробном раскладе это выглядит так: 34 водителя нарушили скоростной режим, 26 – требования разметки дорожных знаков, 18 – правила обгона и выезда на полосу встречного движения, 46 проехали на запрещающий сигнал светофора, 9 не пропустили пешеходов, – привела данные официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Негласный контроль будет использоваться и в дальнейшем.
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На Гомельщине сотрудники ГАИ привлекли к ответственности при негласном контроле 155 водителей-нарушителей
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ