На Гомельщине с сегодняшнего дня обязателен масочный режим

– уточняют в пресс-службе Гомельского облисполкома.В области сокращают массовые мероприятия, многие из них переводят в режим видеоконференций. Здесь действует комплексный план по выполнению мероприятий в связи с распространением вируса COVID. Контроль за его выполнением возложен на структуры по санитарии и гигиене.