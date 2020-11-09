Такое решение принял облисполком. Оно продиктовано пренебрежением некоторых граждан социальной дистанцией и средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей в период роста заболеваний СOVID-19.
– Обязательный масочный режим означает, что средства защиты надо будет надевать при входе в магазины, предприятия общепита, аптеки, учреждения здравоохранения, банки, почтовые отделения, общественный транспорт и другие места, активно посещаемые гражданами, – уточняют в пресс-службе Гомельского облисполкома.
В области сокращают массовые мероприятия, многие из них переводят в режим видеоконференций. Здесь действует комплексный план по выполнению мероприятий в связи с распространением вируса COVID. Контроль за его выполнением возложен на структуры по санитарии и гигиене.
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На Гомельщине с сегодняшнего дня обязателен масочный режим
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ