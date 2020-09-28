На Гомельщине пьяный водитель перевернулся на автомобиле и попал в реанимацию

, – рассказалаИдет разбирательство. По данным Госавтоинспекции, за пятницу и выходные дни в регионе выявили 51 водителя, управлявшего транспортным средством в нетрезвом состоянии, почти 190 водителей пренебрегли ремнями безопасности. Ко всем применены меры воздействия.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома