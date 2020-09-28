ДТП с тяжелыми травмами произошло в ночной период на автодороге М8 граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины со стороны Буда-Кошелево.
– 29-летний водитель автомобиля Renault Logan, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением. Легковушка оказалась за проезжей частью и опрокинулась. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию Гомельской областной клинической больницы. Выяснилось, что он не был пристегнут ремнем безопасности, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Идет разбирательство. По данным Госавтоинспекции, за пятницу и выходные дни в регионе выявили 51 водителя, управлявшего транспортным средством в нетрезвом состоянии, почти 190 водителей пренебрегли ремнями безопасности. Ко всем применены меры воздействия.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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На Гомельщине пьяный водитель перевернулся на автомобиле и попал в реанимацию
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