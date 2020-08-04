На Гомельщине проходит концертная акция «Маёй краiне»

В творческом проекте, который организован при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, объединены артисты, художники, поэты, спортсмены, творческие коллективы региона.





Нынче на одной сцене с известным белорусским исполнителем Сашей Немо выйдут артисты Гомельской областной филармонии: Александр Пономаренко, Константин Горошко, гармонист Андрей Федяй, артисты фольклорного ансамбля славянской песни и солисты продюсерского центра ARTbiz.

Выступления запланированы во всех районных центрах, в некоторых они уже состоялись. Местные жители тепло принимали участников проекта, наслаждались атмосферой праздника, позитива, что и является целью его проведения.

– Финишным аккордом станет большая шоу-программа с участием эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского Гомельской областной филармонии в субботу 8 августа. Она пройдет на площадке у Ледового дворца города, – сообщают в областной филармонии.