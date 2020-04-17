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  2. На Гомельщине нарушителей самоизоляции привлекают к административной ответственности

На Гомельщине нарушителей самоизоляции привлекают к административной ответственности

В Брагинском районе 57-летний сельчанин, вернувшийся из Москвы, провел в самоизоляции всего одну ночь. Утром отправился на рынок и в магазины в соседнюю деревню. О средствах безопасности не позаботился. Дома его не застала медработник и позвонила в милицию.


Милиционеры выехали к нарушителю и нашли его в хорошем подпитии. В отношении сельчанина составлен протокол по статье о неповиновении должностному лицу при исполнении. Ее санкции предусматривают не только штраф, но и арест. Материалы переданы в суд.

В Рогачевском районе также вернувшийся из России 30-летний сельчанин пробыл дома пять дней, а затем отправился в Бобруйск. Как скажет мужчина, по рабочим делам. В отношении него также составлен административный протокол.

—Всего в настоящий момент в регионе в отношении 8 нарушителей режима самоизоляции проводятся проверочные мероприятия— рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Напомним, что режим самоизоляции в стране регламентирует постановление Совмина от 08 апреля нынешнего года «О введении ограничительного мероприятия». 

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