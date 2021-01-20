На Гомельщине коммунальники устраняют проблемы с подачей теплоснабжения в условиях морозов

– сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Порыв трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения произошел ночью ранее в Жлобине. Без тепла оставались 86 многоквартирных жилых домов, 2 школы, 8 детских садов. Промышленные предприятия, объекты жизнедеятельности отключены не были. Восстановлением подачи тепла занимались 3 аварийные бригады КЖУП «Уником». К полудню подача тепла возобновилась.Ликвидировать аварию на теплосетях пришлось коммунальникам и в частном секторе в Светлогорске.Фото: МЧС