Отключение подачи тепла в пятиэтажном доме из 60 квартир по улице Барыкина произошло ближе к вечеру. Причина – засор подающего трубопровода. На ликвидацию проблемы привлекли бригаду Гомельского городского ЖКХ.
– В начале девятого вечера тепло поступило в квартиры, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Порыв трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения произошел ночью ранее в Жлобине. Без тепла оставались 86 многоквартирных жилых домов, 2 школы, 8 детских садов. Промышленные предприятия, объекты жизнедеятельности отключены не были. Восстановлением подачи тепла занимались 3 аварийные бригады КЖУП «Уником». К полудню подача тепла возобновилась.
Ликвидировать аварию на теплосетях пришлось коммунальникам и в частном секторе в Светлогорске.
Фото: МЧС
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На Гомельщине коммунальники устраняют проблемы с подачей теплоснабжения в условиях морозов
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