На Гомельщине глава двух фермерских хозяйств подозревается в особо крупном мошенничестве

Сельхозпредприятие рассчиталось с ним крупным рогатым скотом. Его фермер вскоре продал. Чтобы легализовать часть полученных от продажи КРС денежных средств, фермер ветковского хозяйства оформил фиктивные товарно-транспортные накладные на приобретение силоса у добрушского фермерского хозяйства. За якобы поставленные корма покупатель перечислил поставщику более 15 тысяч рублей. Однако, как оказалось, главой обоих хозяйств является один и тот же руководитель. Эту мудреную мошенническую схему выявили сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области., – сообщают в управлении Департамента.