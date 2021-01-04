Глава фермерского хозяйства Ветковского района при отгрузке государственному сельхозпредприятию завысил объем кормов более чем на 200 тонн. В денежном отношении эта приписка превысила более 30 тысяч рублей.
Сельхозпредприятие рассчиталось с ним крупным рогатым скотом. Его фермер вскоре продал. Чтобы легализовать часть полученных от продажи КРС денежных средств, фермер ветковского хозяйства оформил фиктивные товарно-транспортные накладные на приобретение силоса у добрушского фермерского хозяйства. За якобы поставленные корма покупатель перечислил поставщику более 15 тысяч рублей. Однако, как оказалось, главой обоих хозяйств является один и тот же руководитель. Эту мудреную мошенническую схему выявили сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.
– Возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег, – сообщают в управлении Департамента.
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На Гомельщине глава двух фермерских хозяйств подозревается в особо крупном мошенничестве
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович