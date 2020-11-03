На Гомельщине двое малышей упали в воду из-за недосмотра

В поселке Медвежий Лог в Гомельском районе в декоративном пруду на частном подворье оказался двухлетний мальчик. Вместе с родителями он приехал в село погостить к родственникам. Ребенок один играл во дворе. Его вытащили из воды и доставили в больницу, где потребовалась реанимационная помощь.
Фото носит иллюстративный характер
Похожий случай произошел в парковой зоне Ельска, где также есть водоем. Мальчик годом старше ездил возле него на велосипеде и оказался в водоеме.
– Ребенок чудом остался жив, потому как глубина водоема в некоторых местах превышает два метра. Велосипед смогли достать только ближе к вечеру, что говорит об опасности места, – рассказали в Гомельской областной организации ОСВОД, призывая лучше смотреть за детьми, в том числе и сейчас, когда купальный сезон остался позади.
Фото: БЕЛТА
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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