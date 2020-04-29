На Гомельщине дистанционно рассмотрели первые административные дела

Два административных дела рассмотрены с помощью видеоконференций в ИВС Речицкого района. Одно — по статье за мелкое хищение, второе — за мелкое хулиганство. Граждане, проходившие по ним, подвергнуты аресту на 1 и 2 суток.

Внедрение практики дистанционного рассмотрения дел в сегодняшней обстановке борьбы с COVID-19, стало результатом решения комплекса вопросов между УВД Гомельского облисполкома и Гомельского областного суда. На рабочих встречах с председателями районных судов были обсуждены правовые, технические аспекты рассмотрения дел подобным образом, а также возможные трудности и проблемы, способы их решения. Был отработан алгоритм действий.

— Для организации видеоконференции используется программное обеспечение с закрытым кодом, —рассказал начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Гомельского облисполкома Алексей Матарас.

Практика рассмотрения дел подобным образом будет расширяться. Она позволяет не только минимизировать риски распространения опасного вируса, но и сократить затраты на транспортировку задержанных.

Фото УВД Гомельского облисполкома

