На главной концертной площадке Александрии продолжается гала-концерт «Мая Александрыя»

В центре истории – музыкальный рассказ о человеке, который выбрал свой жизненный путь. Главный режиссер праздника Александр Вавилов раскрывает задумку:

– Это рассказ о мужчине – настоящем отце, вырастившем детей, посадившем дерево и построившем надежный дом. О гражданине, для которого малая родина – это и маленькая Александрия, и вся наша страна – Беларусь.

Открыл праздничный вечер народный артист Беларуси, бессменный лидер ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко. Песней «Ты послушай меня, сынок» на музыку Олега Елисеенкова и стихи Ивана Юркина артист обратился ко всем мальчишкам, которым еще предстоит выбрать свой путь и сделать в жизни нечто важное, возможно, самое главное:

– Для меня эта композиция нечто большее, чем просто песня. Это как доверительный разговор с сыном, где есть очень хорошие и правильные слова: «Ты послушай, сынок, ты стоишь на распутье дорог. Помни имя свое, честь береги и люби свою землю…» Каждый из нас хранит в памяти место – одно-единственное на земле – где он родился. Там живут воспоминания, туда всегда тянет, там ждут… В этом месте все близко, понятно и просто. Там ты дома – и это самое ценное.

Еще одну композицию (и тоже, что символично, на тему отношений отцов и детей!) на музыку Олега Елиссенкова представил зрителям Александр Солодуха. Певец вышел на сцену в сопровождении сыновей – Антона и Александра-младшего. Песня «Сыновьям», смеется артист, была написано будто бы специально для него:

– Я же заслуженный «отец страны»: у нас с супругой Наташенькой четыре ребенка на двоих и пять внуков! Как я сегодня? Супер, метко, класс – так и запишите. Настроение превосходное, сцена потрясающая. Оборудовал себе в гримерке царский уголок. А что еще артисту нужно для счастья? Только хорошая песня! Когда несколько месяцев назад позвонил режиссер концерта Александр Вавилов и рассказал задумку, я сразу понял, что нужно петь. Композицию «Сыновьям» специально для концерта мы отреставрировали и довели до ума. Получилась просто бомба!

Пусть не малая родина, но дорогой сердцу край. Украинская дива Ирина Билык призналась, что всегда с радостью возвращается в Беларусь, с которой ее связывают долгие отношения и самые теплые воспоминания:

– Я много раз бывала в Беларуси: в Минске, в Витебске на «Славянском базаре»… И конечно, в прекрасной Александрии. Беларусь вообще подарила мне много радостных моментов и теплых встреч. Нас здесь всегда встречают, как самых дорогих друзей. А еще здесь живут мои друзья и благодарные поклонники. Я правда очень ждала сегодняшнего выступления. И рада, что я наконец здесь, и все состоялось. Низкий поклон белорусской земле, Главе государства и моим любимым зрителям за возможность снова побывать в Беларуси. Я вас всех очень люблю.

Свое творчество гостям Александрии подарил также еще один специальный гость из Украины, народный артист Николай Гнатюк. С могилевской землей у певца отношения особые. В 2002 году за большой вклад в развитие национальных культур Беларуси и Украины Гнатюку было присвоено звание «Почетный гражданин Могилева». Четыре года спустя артист также был удостоен ордена Франциска Скорины.

– В Беларуси – к своему большому счастью! – я бываю каждый год. В прошлом году на сцене в Минске даже отметил свой день рождения. А в Александрии последний раз был в 2018-м. И очень рад снова сюда вернуться. Здесь чистые светлые люди и прекрасная земля. Это большое счастье.