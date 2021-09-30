На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи в одноименном штате зафиксировали 29 сентября, передает ТАСС.
Согласно информации Геологической службы США, извержение происходит в кратере Халемаумау.
"Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!" – уточнили в Геологической службе США.
По словам специалиста гавайской вулканической обсерватории Кена Хона, лава находится в пределах кратера. Наряду с этим портал Hawaii News Now добавил, что в настоящий момент угрозы для располагающихся вблизи вулкана населенных пунктов нет.
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