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  2. На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи в одноименном штате зафиксировали 29 сентября, передает ТАСС.


Согласно информации Геологической службы США, извержение происходит в кратере Халемаумау.

"Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!" – уточнили в Геологической службе США.

По словам специалиста гавайской вулканической обсерватории Кена Хона, лава находится в пределах кратера. Наряду с этим портал Hawaii News Now добавил, что в настоящий момент угрозы для располагающихся вблизи вулкана населенных пунктов нет.

Фото: pixabay.com
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