На Гаити утвердили новый состав правительства после убийства президента

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По данным издания Moniteur, премьер-министром станет Ариэль Анри. Он был назначен еще за несколько дней до убийства президента страны Жоневеля Моиза, однако вступить в должность не успел.Отмечается, что Анри также будет министром труда и по социальным вопросам.Исполняющий обязанности главы государства Клод Жозеф назначен главой министерства иностранных дел и по делам религий., – сказано в документе, опубликованном в Twitter министерства связи Гаити.Отмечается, что церемония вступления в должность Ариэля Анри и членов его кабмина состоится 20 июля.