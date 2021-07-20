Стал известен новый состав правительства Гаити. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По данным издания Moniteur, премьер-министром станет Ариэль Анри. Он был назначен еще за несколько дней до убийства президента страны Жоневеля Моиза, однако вступить в должность не успел.
Отмечается, что Анри также будет министром труда и по социальным вопросам.
Исполняющий обязанности главы государства Клод Жозеф назначен главой министерства иностранных дел и по делам религий.
– Приказ о назначении члена кабинета министров премьер-министра Ариэля Анри... В условиях отсутствия президента республики в результате отставки, отстранения от должности, смерти... кабинет министров под председательством премьер-министра осуществляет исполнительную власть до избрания другого президента, – сказано в документе, опубликованном в Twitter министерства связи Гаити.
Отмечается, что церемония вступления в должность Ариэля Анри и членов его кабмина состоится 20 июля.
Опубликовано:
900
На Гаити утвердили новый состав правительства после убийства президента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter