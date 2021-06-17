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На футбольном Евро могут определиться очередные участники плей-офф

Накануне сборная Италии первой из всех команд Евро гарантировала себе выход в 1/8 финала. А сегодня к ней могут присоединиться еще одна или даже несколько команд. Болельщиков ожидают матчи Украина – Северная Македония (Бухарест, начало в 16:00), Дания – Бельгия (Копенгаген, 19:00) и Нидерланды – Австрия (Амстердам, 22:00).

Во время тренировки сборной Нидерландов

Нидерланды и Австрия стартовали на этом турнире с побед над Украиной (3:2) и Северной Македонией (3:1) соответственно, а потому диспозиция в преддверии их очного поединка предельно проста: победитель досрочно забронирует за собой билет в плей-офф, а в зависимости от исхода игры между украинцами и северомакедонцами и вовсе может обеспечить себе первое место в квартете «C». В последних восьми матчах с участием «оранжевых» было забито 34 мяча (то есть в среднем 4,25 гола за игру), что вроде как сулит яркий результативный поединок и сегодня. Но не исключено и то, что команды, памятуя о высоких ставках, закроются.

У них, впрочем, еще есть право на ошибку. А вот сборным Украины и Северной Македонии, которые на старте Евро остались ни с чем, в условиях скоротечного турнира, по сути, отступать уже некуда. Проигравший в этом матче может окончательно попрощаться с надеждами на попадание в плей-офф (мизерные шансы может оставить лишь определенный результат второй игры в этой группе). А потому борьба ожидается более чем ожесточенная. Фаворитом считается команда Украины. Но балканская дружина, впервые в истории пробившаяся в финальную стадию топ-турнира, способна на сюрпризы.

Турнирная ситуация в «пульке» «C» сейчас выглядит так: 1. Австрия – 3 очка (1 матч), 2. Нидерланды – 3 (1), 3. Украина – 0 (1), 4. Северная Македония – 0 (1).

Ромелу Лукаку оформил голевой дубль в игре против россиян, но продолжит ли он радовать бельгийских болельщиков сегодня?

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Помимо нидерландцев и австрийцев участие в плей-офф сегодня себе может обеспечить сборная Бельгии, начавшая турнир с разгрома россиян – 3:0 и сегодня надеющаяся порадовать своих болельщиков и в игре с датчанами. Скандинавы после инцидента с Кристианом Эриксеном, который перенес остановку сердца во время встречи с финнами (0:1), конечно, эмоционально опустошены. Но сегодня им нужно обязательно собраться и отнять очки у лидеров рейтинга ФИФА, так как в обратном случае у датчан останутся лишь теоретические шансы на 1/8 финала. Ранее команды Бельгии и Дании встречались 15 раз – и в их взаимоотношениях наблюдается паритет: сборные одержали по шесть побед, а еще трижды разошлись миром. Игру в Копенгагене остановят ради минуты аплодисментов в поддержку находящегося в больнице Эриксена. Это произойдет на десятой минуте, так как именно под таким номером выступает Кристиан.

Положение команд в группе «B» сейчас выглядит так: 1. Бельгия – 3 (1), 2. Россия – 3 (2), 3. Финляндия – 3 (2), 4. Дания – 0 (1).

По итогам предварительной стадии команды, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что станут третьими, квалифицируются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. 

Матчи европейского первенства, которое завершится 11 июля, проходят в Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.
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Фото: РЕЙТЕР
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