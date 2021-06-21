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На футбольном ЧЕ матчи последнего тура пройдут в группах «B» и «C»

Накануне групповой этап чемпионата Европы по футболу завершили команды из квартета «А», а сегодня то же самое сделают участники турнира из пулов «С» и «В». В 19:00 стартуют поединки Украина – Австрия и Северная Македония – Нидерланды, а в 22:00 начнут выяснять отношения россияне с датчанами и финны с бельгийцами.

Тренировка сборной Австрии

Поединок в Амстердаме не будет иметь особого турнирного значения, так как нидерландцы уже обеспечили себе первое место в группе, а команда Северной Македонии досрочно распрощалась с шансами хотя бы на третью строку. Но в Бухаресте, где сойдутся украинцы и австрийцы, будет по-настоящему жарко, ведь командам предстоит в очном споре определить, кто финиширует на втором месте, а кто – на третьем. Стратегическое преимущество на стороне сборной Украины, которой достаточно набрать один балл. Но она, разумеется, отметает мысли об игре на ничью. «Если будем так рассуждать, далеко не пройдем», – заявил рулевой украинской дружины Андрей Шевченко.

Турнирная таблица группы «C» сейчас выглядит так: 1. Нидерланды – 6 очков (2 матча). 2. Украина – 3 (2). 3. Австрия – 3 (2). 4. Северная Македония – 0 (2).

Сборная Бельгии, как и нидерландцы, уже обеспечила себе место в плей-офф, но еще остается открытым вопрос, с какого места она шагнет в 1/8 финала. А это значит, что легкой жизни у финнов точно не будет.
 
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Напряженный матч ожидается и в Копенгагене, где сойдутся датчане и россияне. Скандинавская дружина, в отличие от подопечных Станислава Черчесова, пока не одержала на этом Евро ни одной победы и, как следствие, замыкает турнирную таблицу с нулем очков. Но ничего не потеряно. Сборная Дании еще даже может занять второе место в квартете, если победит россиян, а финны уступят бельгийцам. Правда, при таком раскладе нужно будет считать разницу мячей. Команда России точно отберется в 1/8 финала в случае победы и, скорее всего, в случае ничейного исхода. Но поражение, если не учитывать совсем уж фантастические расклады, почти наверняка перечеркнет шансы россиян на продолжение Евро.

На данный момент положение команд в группе «B» выглядит так: 1. Бельгия – 6 (2). 2. Россия – 3 (2). 3. Финляндия – 3 (2). 4. Дания – 0 (2).

По итогам групповой стадии в 1/8 финала квалифицируются по две лучшие команды из каждой «пульки», а также четыре лучших обладателя третьих мест. После этого пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Финал турнира запланирован на 11 июля.

Чемпионат Европы в этом году впервые проходит не в одной или двух граничащих друг с другом странах. Матчи турнира принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья. 
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Фото: РЕЙТЕР
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