На французском острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Согласно информации местной вулканологической обсерватории, специалисты зарегистрировали сейсмическую активность на южном склоне вулкана в 01:15 по местному времени (00:15 по минскому), а после зафиксировали подземные толчки, которые могут указывать на приближение магмы к поверхности.– сказано в сообщении обсерватории.В связи с этим правительство острова временно запретило доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов рядом с вулканом.