На французском острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось 22 декабря на французском острове Реюньон, находящемся в Индийском океане, пишет ТАСС.
Согласно информации местной вулканологической обсерватории, специалисты зарегистрировали сейсмическую активность на южном склоне вулкана в 01:15 по местному времени (00:15 по минскому), а после зафиксировали подземные толчки, которые могут указывать на приближение магмы к поверхности.
"Никаких визуальных подтверждений начала извержения на веб-камерах комплекса пока не получено из-за плохих погодных условий.<...> Однако наличие сейсмической активности указывает на выделение горячих и раскаленных газов на поверхность и возможность выброса лавы в краткосрочной перспективе", – сказано в сообщении обсерватории.
В связи с этим правительство острова временно запретило доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов рядом с вулканом.