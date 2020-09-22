В рамках VII Форума регионов Беларуси и России состоится VIII Белорусско-Российский молодежный форум.
На площадках форума лидеры молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества встретятся, чтобы обсудить стратегию развития молодежной интеграции Союзного государства.
– Между Беларусью и Россией развивается много новых форматов двусторонних контактов между региональными молодежными организациями, – рассказывает Антон Павельев, председатель комиссии Молодежной палаты по информационной политике и информационным технологиям. – Подписано уже несколько двусторонних соглашений и контрактов, которые позволяют молодежному бизнесу наших стран взаимодействовать друг с другом на системной основе. Особое внимание мы уделяем активизации инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства. Наше сотрудничество направлено на выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение условий для обмена опытом.
Молодежь двух стран обсудит региональное сотрудничество, межвузовское взаимодействие, молодежную политику, совместные проекты. Участники форума обсудят закрепление молодых кадров в регионах.
– Важно, чтобы, приезжая работать на село, молодежь знала, что получит жилье и возможности для успешного карьерного старта. Например, в Беларуси есть преференции для молодых специалистов, в том числе дополнительные выплаты и возможность льготного кредитования. Уверен, для наших соседей будет ценен и опыт создания агрогородков, – отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Адаменко.
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На Форуме регионов обсудят молодежные проекты
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Фото: Виталий ГИЛЬ