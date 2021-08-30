На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Колебания земной поверхности магнитудой 4,5 зафиксировали сегодня на филиппинском острове Миндоро. Это следует из данных института вулканологии и сейсмологии страны, передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км к юго-западу от муниципалитета Бонгабонг, где проживают примерно 76,9 тыс. граждан. Очаг колебаний земной поверхности находился на глубине 24 км.
Специалисты отметили, что землетрясение на данном участке может повториться.
Спустя 15 минут в 8 км от муниципалитета Бонгабонг зафиксировали колебания земной поверхности магнитудой 2,2. В настоящее время информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.
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