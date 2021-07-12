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  2. На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 12 июля на филиппинском острове Минданао, передает ТАСС.


Согласно информации Института вулканологии и сейсмологии страны, эпицентр подземных толчков располагался в провинции Букиднон в 11 км к северо-западу от муниципалитета Кадингилан, где проживает по меньшей мере 33,7 тыс. человек. Очаг находился на глубине 1 км.

Повторное землетрясение, по заявлению специалистов, в данной местности не ожидается. В настоящий момент информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.

Фото: pixabay.com
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