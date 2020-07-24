Вертолет, на борту которого были пять человек, разбился в провинции Исабела на Филиппинах, информирует телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление филиппинского управления гражданской авиации.
AP Photo / Aaron Favila
По сведениям телеканала, инцидент случился в момент взлета в военном лагере в городе Кауаян (Cauayan) в 19.10 по местному времени (14.10 по минскому времени). На борту было два пилота, два члена команды и один пассажир, пишет РИА Новости.
По первоначальному сообщению полиции, в вертолете были найдены два "тела", подчеркивает телеканал. Один человек был травмирован и доставлен в медицинский центр. Еще два пассажира числятся пропавшими без вести.
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На Филиппинах разбился военный вертолет
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