На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива

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Полицейские на Филиппинах. Архивное фото

Ранее была информация, что топливо оказалось в воде в результате взрыва на плавучей электростанции, принадлежащей компании AC Energy Corp. В корпусе появилась дыра диаметром один метр. Власти пока расследуют причину взрыва. Пострадавших нет.По данным издания, 5 июля с поверхности воды смогли собрать около 179 тысяч литров топлива.Начальник береговой охраны Илоило сообщил, что работы по удалению топлива будут длиться минимум две недели.