Свыше 400 человек эвакуировали на Филиппинах после того, как в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас вылилось около 250 тысяч литров топлива, пишет издание Inquirer.
© AP Photo / Aaron Favila
Полицейские на Филиппинах. Архивное фото
Ранее была информация, что топливо оказалось в воде в результате взрыва на плавучей электростанции, принадлежащей компании AC Energy Corp. В корпусе появилась дыра диаметром один метр. Власти пока расследуют причину взрыва. Пострадавших нет.
По данным издания, 5 июля с поверхности воды смогли собрать около 179 тысяч литров топлива.
Начальник береговой охраны Илоило сообщил, что работы по удалению топлива будут длиться минимум две недели.
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На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива
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