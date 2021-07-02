На Филиппинах активизировался вулкан Тааль – власти страны эвакуируют население

Наибольшую опасность вулкан представляет для близлежащих населенных пунктов. Губернатор провинции Батангас Эрмиландо Манданас сообщил, что 1 июля жителей этих городов начали эвакуировать. В настоящий момент в безопасном месте находятся по меньшей мере 3,5 тыс. семей – почти 14,5 тыс. человек.Тааль является одним из самых маленьких действующих вулканов в мире. Он представляет собой большую кальдеру, заполненную озером Тааль.