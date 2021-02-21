На Филиппинах из-за приближающегося тропического шторма эвакуировали более 50 тыс. человек

На Филиппинах 51 тыс. человек пришлось эвакуироваться из своих домов из-за затопления, вызванного приближением шторма "Дуцзюань". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Ожидается, что тропический шторм обрушится на побережье Филиппин 22 февраля. В 19:00 по местному времени (14:00 мск) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао) и двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч. Скорость ветра достигала 18 м/с с порывами до 22 м/ с.

По материалам БЕЛТА