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  2. На "Фестивале книги и прессы" на Дне белорусской письменности в Копыле начал свою работу уникальный интернет-проект издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива "Партизаны Беларуси"

Интернет-проект "Партизаны Беларуси" начал работу на Дне белорусской письменности

На "Фестивале книги и прессы" на Дне белорусской письменности в Копыле начал свою работу уникальный интернет-проект издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива "Партизаны Беларуси"

Павильон сразу привлек внимание гостей праздника. На нем представлены исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, копии наградных листов и боевых характеристик партизан и подпольщиков, раскрываются подробности подвигов и боевых столкновений партизанский формирований. На выставке представлен интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет попробовать найти своего героического предка или родственника. На другом стенде можно ответить на вопросы  викторины на военную тему, почувствовать военный антураж в историческом уголке, подготовленным совместно с историко-культурным комплексом "Линия Сталина". Также в павильоне представлены печатные издания издательского дома "Беларусь сегодня", а по соседству свои новинки книжной продукции представляет издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся  Бровки". 



Официальным партнером выставки" Партизаны Беларуси" является ОАО "АСБ Беларусбанк". 








pepel@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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