Интернет-проект "Партизаны Беларуси" начал работу на Дне белорусской письменности

Павильон сразу привлек внимание гостей праздника. На нем представлены исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, копии наградных листов и боевых характеристик партизан и подпольщиков, раскрываются подробности подвигов и боевых столкновений партизанский формирований. На выставке представлен интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого каждый посетитель выставки сможет попробовать найти своего героического предка или родственника. На другом стенде можно ответить на вопросы викторины на военную тему, почувствовать военный антураж в историческом уголке, подготовленным совместно с историко-культурным комплексом "Линия Сталина". Также в павильоне представлены печатные издания издательского дома "Беларусь сегодня", а по соседству свои новинки книжной продукции представляет издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки".Официальным партнером выставки" Партизаны Беларуси" является ОАО "АСБ Беларусбанк".