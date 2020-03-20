На «Евровидение» в 2021 году артисты должны подготовить новые песни - организаторы

Страны-участницы конкурса по своему усмотрению могут решать, отправлять на конкурс новых исполнителей или выбранных в 2020 году, сообщается в релизе ЕВС.

- Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса "Евровидение" песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году, - сказано в релизе.

При этом вещатели сами могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового участника.

Ранее стало известно, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится из-за коронавируса.