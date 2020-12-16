Новый флагманский смартфон Apple выйдет без задержек. Об этом стало известно от авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), пишет Lenta.ru.
Аналитик заявил, что в Apple учли все проблемы с выпуском устройств в текущем году. В компании планируют показать очередное поколение смартфонов точно в срок. Производитель хочет провести традиционную презентацию в сентябре 2021 года. В связи с этим Мин-Чи предполагает, что первая партия iPhone 13 поступит в производство уже летом следующего года.
Эксперт также раскрыл информацию о том, что в 2021 году Apple разработает iPhone с процессором Apple A15. Кроме этого, он опроверг слухи о том, что основной производитель чипов для iPhone – тайваньская компания TSMC – снижает темпы производства на 20 процентов. По сведениям инсайдера, спрос на устройство серии iPhone 12 стабильно высок, поэтому партнеры американской корпорации не собираются уменьшать объемы поставок.
Фото: Apple
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На этот раз без задержек: названы сроки выхода iPhone 13
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