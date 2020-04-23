На электронной ярмарке вакансий в Минске 23 апреля рабочие места предложат 14 организаций

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси 23 апреля с 10.00 до 12.00 проведет электронную ярмарку вакансий.





Согласно информации на сайте комитета, электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте e-vacancy.by. Данная услуга предлагается всем жителям страны и значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии примут участие 14 организаций столицы — ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «Керамин», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Криница», ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга», ГП «Минсктранс» (6 филиалов), УП «Минскводоканал» и РУП «Белмедпрепараты».

— Соискателям будет предложено более 1000 вакансий, — отметили организаторы. — В ходе электронной ярмарки вакансий соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации. По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится, так как все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.

Помимо Минска, в четверг на том же специализированном сайте пройдет еще несколько электронных ярмарок вакансий. Так, в Лидском районе к участию приглашены ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидский литейно-механический завод» и ОАО «Стеклозавод «Неман». Организациями будут представлены вакантные рабочие места для трудоустройства специалистов с высшим, средним специальным, профессионально-техническим образованием. Время проведения — с 09.00 до 12.00. В Быховском районе с 10.00 до 11.00 соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями КУСП «Черняховский-Агро», ОАО «Молочные горки», Быховского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов и ОАО «Амкодор-Шклов». Для жителей Чериковского района с 10.00 до 11.00 заявлена ярмарка вакансий с участием Чериковского райпо и КУП «Чериковская передвижная механизированная колонна № 280». В Ивановском районе в аналогичном мероприятии с 10.00 до 12.00 намерены принять участие КУСП «Черняховский-Агро», ГУССП «Ивановская СПМК-7» и ГУПП «Ивановское ПМС». Наконец, электронная ярмарка вакансий в Гомеле пройдет с 10.00 до 12.00 с участием Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера и ОАО «Гомельский химический завод».