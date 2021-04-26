Более 1,6 тыс. предложений по трудоустройству поступят от нанимателей Минска во время электронной ярмарки вакансий 28 апреля, передает БЕЛТА.
Рабочие места, согласно информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, предложат такие предприятия Минска, как ГП "ЖЭУ № 1 Партизанского района Минска", ГП "ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска", ГП "ЖЭУ № 5 Фрунзенского района Минска", ЗАО "АТЛАНТ", Минское городское управление МЧС, ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга", ОАО "Амкодор-Унимод", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "МЗШ", ОАО "Минскремстрой", ОАО "МТЗ", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и УП "Минскводоканал".
В среду, 28 апреля, в период с 10:00 до 13:00 на сайте http://e-vacancy.by соискатели смогут подробно изучить вакантные места, задать волнующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По завершении ярмарки актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Отмечается, что во время мероприятия, помимо всего прочего, будет проведено онлайн-консультирование населения по вопросам оказания услуг, которые предоставляет служба занятости Минска.
Фото: БЕЛТА
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На электронной ярмарке вакансий 28 апреля наниматели Минска предложат более 1,6 тыс. рабочих мест
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