На электронной ярмарке вакансий 26 августа предприятия и организации Минска предложат рабочие места для людей с инвалидностью

Электронная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными физическими возможностями состоится 26 августа с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by, передает "Минск-Новости".
По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, во время мероприятия у соискателей будет возможность изучить вакансии, задать интересующие вопросы, направить резюме и даже получить приглашение на собеседование.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких предприятий и организаций, как ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», ОАО «МТЗ», ЗАО «Атлант», ООО «ЭкоПереработка» и иные. Соискателям будет доступно по меньшей мере 400 вакансий.
По окончании ярмарки все актуальные вакансии будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.
Фото: БЕЛТА