На электронной ярмарке вакансий 21 октября наниматели Минска предложат более 500 рабочих мест

По меньшей мере 500 рабочих мест предложат посетителям электронной ярмарки вакансий с участием предприятий Минска 21 октября. Такая информация опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Предложения по трудоустройству поступят от таких предприятий, как ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "МТЗ", ОАО "Станкостроительный завод имени С.М. Кирова", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", РУП "Белмедпрепараты" и другие. В общей сложности будет доступно как минимум 500 вакансий.
Во время ярмарки соискатели смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении мероприятия актуальные предложения будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА