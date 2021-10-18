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На электронной ярмарке вакансий 21 октября наниматели Минска предложат более 500 рабочих мест

По меньшей мере 500 рабочих мест предложат посетителям электронной ярмарки вакансий с участием предприятий Минска 21 октября. Такая информация опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Ярмарка состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Предложения по трудоустройству поступят от таких предприятий, как ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "МТЗ", ОАО "Станкостроительный завод имени С.М. Кирова", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", РУП "Белмедпрепараты" и другие. В общей сложности будет доступно как минимум 500 вакансий.

Во время ярмарки соискатели смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.

По завершении мероприятия актуальные предложения будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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