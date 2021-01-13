На едином портале электронных услуг стала доступна процедура госрегистрации информационных ресурсов

Административная процедура государственной регистрации информационных ресурсов стала доступна на едином портале электронных услуг, сообщили в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).
– На едином портале электронных услуг доступна новая административная процедура 156.4.12 «Государственная регистрация информационных ресурсов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – проинформировали в центре. – Государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется Министерством связи и информатизации или уполномоченной им организацией на основании заявки на регистрацию информационного ресурса, подаваемой его собственником (владельцем).
Заявки на регистрацию информационных ресурсов представляются в течение трех месяцев с даты подписания акта приемки данных ресурсов в постоянную эксплуатацию. Представление заявок на регистрацию негосударственных информресурсов может осуществляться на любом этапе их эксплуатации. Дата выдачи заявителю регистрационного свидетельства является датой готовности государственного информационного ресурса к постоянной эксплуатации.
– Услуга оказывается безвозмездно, административное решение выносится в течение 15 дней, – отметили в НЦЭУ. – В случае положительного рассмотрения заявления потребитель сможет скачать свидетельство о регистрации в формате .pdf в личном кабинете. В противном случае в личный кабинет поступит сообщение об отказе в регистрации.
Единый портал электронных услуг призван вовлечь белорусов в мир электронного правительства, предложить простой и эффективный способ получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Он обеспечивает доступ к электронным базам различных ведомств и позволяет физическим, юридическим лицам и государственным органам получить услуги в сфере социальной защиты и налогообложения, земельно-имущественных отношений и государственных закупок, судебного производства, торговли, финансов и пр. В настоящее время на портале доступно 130 электронных услуг, 55 административных процедур, 34 государственных информационных ресурса.
Фото: pixabay.com
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На едином портале электронных услуг стала доступна процедура госрегистрации информационных ресурсов
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