На едином портале электронных услуг расширен перечень доступных административных процедур

, — отметили в НЦЭУ.Несколькими днями ранее в программный комплекс «Одно окно», призванный сэкономить время на получение административных решений для рядовых граждан, была добавлена новая бесплатная административная процедура «Принятие решения об изменении (отказе в изменении) установленного законодательством срока уплаты налога, сбора (пошлины), пеней». Ее осуществляет районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по их поручению — соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость — по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами., — подчеркнули в НЦЭУ.