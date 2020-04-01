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  2. На едином портале электронных услуг расширен перечень доступных административных процедур

На едином портале электронных услуг расширен перечень доступных административных процедур

Перечень административных процедур, доступных на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ), увеличен на четыре позиции, сообщили в Национальном центре электронных услуг — предприятии со статусом инфраструктурного оператора важнейших межведомственных информационных систем, составляющих фундамент электронного правительства в Беларуси.


— С 31 марта на едином портале электронных услуг доступны к заказу четыре административные процедуры Министерства по налогам и сборам, — отметили в НЦЭУ. — Для юридических лиц с использованием личного ключа электронной цифровой подписи стала доступна процедура «Выдача выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов(пошлин), пеней». Для физических лиц c использованием уникального идентификатора — «Зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней», «Выдача справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства)» и «Выдача справки о постоянном местопребывании физического лица в Республике Беларусь в налоговом периоде в целях избежания двойного налогообложения».

Несколькими днями ранее в программный комплекс «Одно окно», призванный сэкономить время на получение административных решений для рядовых граждан, была добавлена новая бесплатная административная процедура «Принятие решения об изменении (отказе в изменении) установленного законодательством срока уплаты налога, сбора (пошлины), пеней». Ее осуществляет районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по их поручению — соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость — по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами.

— Таким образом, на ЕПЭУ в настоящее время доступно 43 вида административных процедур и 109 видов электронных услуг, — подчеркнули в НЦЭУ.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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