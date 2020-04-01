На едином портале электронных услуг расширен перечень доступных административных процедур

Перечень административных процедур, доступных на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ), увеличен на четыре позиции, сообщили в Национальном центре электронных услуг — предприятии со статусом инфраструктурного оператора важнейших межведомственных информационных систем, составляющих фундамент электронного правительства в Беларуси.
— С 31 марта на едином портале электронных услуг доступны к заказу четыре административные процедуры Министерства по налогам и сборам, — отметили в НЦЭУ. — Для юридических лиц с использованием личного ключа электронной цифровой подписи стала доступна процедура «Выдача выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов(пошлин), пеней». Для физических лиц c использованием уникального идентификатора — «Зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней», «Выдача справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства)» и «Выдача справки о постоянном местопребывании физического лица в Республике Беларусь в налоговом периоде в целях избежания двойного налогообложения».
Несколькими днями ранее в программный комплекс «Одно окно», призванный сэкономить время на получение административных решений для рядовых граждан, была добавлена новая бесплатная административная процедура «Принятие решения об изменении (отказе в изменении) установленного законодательством срока уплаты налога, сбора (пошлины), пеней». Ее осуществляет районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по их поручению — соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость — по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами.
— Таким образом, на ЕПЭУ в настоящее время доступно 43 вида административных процедур и 109 видов электронных услуг, — подчеркнули в НЦЭУ.