На Дятловщине для жителей отдаленных деревень прошла акция «Песня в каждый дом»

Мероприятие организовал сектор внестационарного обслуживания населения Дятловского РЦКиНТ. Специалисты посетили отдаленные деревни с акцией «Песня в каждый дом».





Жители деревень Мировщины, Трухоновичи, Пацевщина с радостью встречали артистов. Творческий коллектив исполнял веселые народные песни под баян. По мнению организаторов, самое главное остается неизменным – доехать до самых маленьких и отдаленных деревень с хорошей песней и настроением, чтобы никто не был одинок.









– В Беларуси к людям пожилого возраста бережное и почтительное отношение. Каждый из нас, независимо от того, кто где работает и какими финансовыми возможностями обладает, может окружить пожилых людей опекой и заботой. Помочь делом и словом, ведь в старости особенно не хватает простого внимания. Давайте не жалеть для этого времени и сил, – отметила Марина Лукиянец, заведующая отделом методической работы Дятловского районного центра культуры и народного творчества.