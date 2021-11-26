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  2. На Дятловщине для жителей отдаленных деревень прошла акция «Песня в каждый дом»

На Дятловщине для жителей отдаленных деревень прошла акция «Песня в каждый дом»

Мероприятие организовал сектор внестационарного обслуживания населения Дятловского РЦКиНТ. Специалисты посетили отдаленные деревни с акцией «Песня в каждый дом». 


Жители деревень Мировщины, Трухоновичи, Пацевщина с радостью встречали артистов. Творческий коллектив исполнял веселые народные песни под баян.  По мнению организаторов, самое главное остается неизменным – доехать до самых маленьких и отдаленных деревень с хорошей песней и настроением, чтобы никто не был одинок.



– В Беларуси к людям пожилого возраста бережное и почтительное отношение. Каждый из нас, независимо от того, кто где работает и какими финансовыми возможностями обладает, может окружить пожилых людей опекой и заботой. Помочь делом и словом, ведь в старости особенно не хватает простого внимания. Давайте не жалеть для этого времени и сил, – отметила Марина Лукиянец, заведующая отделом методической работы Дятловского районного центра культуры и народного творчества. 

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