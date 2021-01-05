На двух участках дорог Минского района 5 и 6 января ограничат движение транспорта

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5 января движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет ограничено с 18:00 до 20:00 на 27-м км автодороги Колодищи – Заславль вблизи деревни Семково. А 6 января ограничения с 18:00 до 20:30 коснутся 3-го км автодороги Крупица – Дудичи – Теребель вблизи деревни Крупица.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.