В Минском районе на двух участках дорог 5 и 6 января в связи с проведением следственных экспериментов временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Фото из архива
5 января движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет ограничено с 18:00 до 20:00 на 27-м км автодороги Колодищи – Заславль вблизи деревни Семково. А 6 января ограничения с 18:00 до 20:30 коснутся 3-го км автодороги Крупица – Дудичи – Теребель вблизи деревни Крупица.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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На двух участках дорог Минского района 5 и 6 января ограничат движение транспорта
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ