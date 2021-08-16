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  2. На двенадцати участках в Минске 16 августа будут работать мобильные датчики контроля скорости

На двенадцати участках в Минске 16 августа будут работать мобильные датчики контроля скорости

Контроль скорости с помощью мобильных датчиков сегодня будет осуществляться на 12 участках дорог столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


С 16:00 до 20:00 устройства будут работать на пр. Независимости, д.131 к.2 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч) и на ул. Кальварийская, д.25, где водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч.

С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будут фиксировать скорость на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (водители могут передвигаться со скоростью не выше 60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (максимальная разрешенная скорость равна 80 км/ч), пр. Партизанский, д.75 (здесь действует скоростное ограничение в 60 км/ч), МКАД, 41 км (90 км/ч) и на ул. Орловская, д.80; ул. Чкалова, д. 1; ул. Ваупшасова, 4/15, где транспортные средства могут ехать со скоростью не более 60 км/ч.

С 19:30 до 03:00 контроль скорости будет осуществляться с помощью устройств на ул. Маяковского, д. 101, ул. Притыцкого, д. 38 и пр. Партизанский, д.147. На всех трех участках максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч.

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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