На двенадцати участках в Минске 16 августа будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 16:00 до 20:00 устройства будут работать на пр. Независимости, д.131 к.2 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч) и на ул. Кальварийская, д.25, где водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будут фиксировать скорость на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (водители могут передвигаться со скоростью не выше 60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (максимальная разрешенная скорость равна 80 км/ч), пр. Партизанский, д.75 (здесь действует скоростное ограничение в 60 км/ч), МКАД, 41 км (90 км/ч) и на ул. Орловская, д.80; ул. Чкалова, д. 1; ул. Ваупшасова, 4/15, где транспортные средства могут ехать со скоростью не более 60 км/ч.С 19:30 до 03:00 контроль скорости будет осуществляться с помощью устройств на ул. Маяковского, д. 101, ул. Притыцкого, д. 38 и пр. Партизанский, д.147. На всех трех участках максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч.Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.